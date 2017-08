“No le gustó mi hija y la mandó a volar” afirma suegra de Cristian Castro

Adela Flores, madre de Carol Victoria Urban y aún suegra de Cristian Castro, reveló lo difícil que fue para su hija superar su separación con el cantante, al grado de sufrir una fuerte depresión y afirmando que la joven sí se enamoró del primogénito de Verónica Castro.

“Ahorita está en México, pero ella no quiere decir las razones por las cuales pasó esto”, explicó la aún suegra de Cristian Castro en entrevista para al programa Ventaneando.

“Yo me imagino que sí (fue muy doloroso), ya tenía ella 30 años, tenía muchos pretendientes, siempre les decía que no, que esperaba algo mejor. Está muy dolida, sí le costó. (…) Ella se imaginaba que iba a ser todo como en su casa, que iba a ser un hombre bien, pero si se decepcionó mucho y se cerró tanto que ya no se quería bañar, ni hablar con nadie”, conto Doña Adela.

“Tuvo que ir mi esposo de emergencia, le pagaron entre todos los hermanos de mi esposos el viaje para que pudiera estar allá con ella y eso sí la reanimó mucho, sobre todo a estudiar, está haciendo la maestría”, detalló.

La madre de Carol confesó que su hija se ha mantenido muy hermética al respecto de esta situación, por lo que al ser cuestionada sobre si debería acudir con un psicólogo, la señora explicó: “todo mundo me aconseja que vaya con un psicólogo, porque sí se esperaba ella mucho de Cristian, pero desgraciadamente no”.

Al respecto de la versión sobre una supuesta infidelidad de Carol hacia Cristian, la señora explicó: “eso sí me lo dijo su abuelita, Socorrito me habló y me dijo: ‘señora su hija cometió una infidelidad, la cachó Cristian hablando con un ex novio’, y le dije: ‘no, eso no puede ser cierto’. Y lo que me dijo mi esposo es que ella estaba hablando con el casero”.

Adela Flores explicó también que la pareja se casó por bienes separados, pues desde un principio le aclararon a la abuela de Castro que no buscaban dinero ni nada.

“O sea no está por dinero con Cristian, se quedó enamorada que es lo peor. ¡No le gustó mi hija y pues la mandó a volar!, la abandonó allá en Europa, se fue allá a Argentina, donde ya lo esperaban un montonal de personas. Le tomó el pelo”.

Finalmente, Flores argumentó que hasta la fecha no existe un proceso de divorcio entre la ex pareja. “Yo soy abogada, y sé que eso no (es válido), tiene que haber una audiencia, tienen que firmar los dos, pero él cree que ya firmando ya está divorciado, o sea, pues no”.