Joao Aguilera llega a México para impugnar testamento de Juan Gabriel

A unos cuantos días de celebrarse el primer aniversario luctuoso de Juan Gabriel, Joao Aguilera, quien en enero pasado manifestó ser hijo biológico de Juan Gabriel, llegó a México para iniciar la impugnación al testamento del cantante, informó el programa Ventaneando.

Esto después de que Luis Aguilera, otro de los hijos del intérprete, confirmara a dicha emisión que fue incluido en el proceso legal. “Todos los temas legales son cosas lo cual a mí se me incluyeron y yo lo veo como una irresponsabilidad de mí, ignorar cosas así”.

“Entonces son temas legales, los cuales somos todos participes en (ello), porque estamos involucrados, legalmente se escriben nuestros nombres, se piden requerimientos, que nos presentemos a corte. Es un proceso legal el cual no hay equipos, no hay divisiones, no hay nada, a veces esos temas son un poquito incómodos”, agregó.

Luis Aguilera manifestó que no se enfoca mucho en estos temas legales pues por ahora está dedicado 100 por ciento en su carrera, por lo cual no quiso aclarar si ha tenido algún acercamiento con Iván Aguilera, hijo reconocido de Juan Gabriel, quien es considerado heredero universal del cantante.

Cabe señalar que Joao buscaba que la herencia del Divo de Juárez sea repartida de forma equitativa entre todos sus hijos y no que quede solo en las manos de Iván.

