Ex novio de Ricky Martin sale del anonimato

A pesar de los planes de boda que tiene Ricky Martin con Jwan Yosef, Mariano Caprarola, panelista del programa “La Jaula de la Moda”, reveló que fue novio del cantante e incluso continuó viéndolo cuando estuvo en Estado Unidos hace algunos años.



“Sucedió hace muchos años, cuando yo estaba haciendo Confianza Ciega en Canal 9. Lo conocí un día en el Sheraton, yo estaba entrenando y nos vimos ahí. Y después nos vimos en Estados Unidos en varios viajes que hice hacia allá”, confesó Caprarola a PrimiciasYa.com.

Sobre sus encuentros con el boricua, el también modelo contó: “salimos a comer, nos vimos, yo viajé y paré dos veces en su casa. Estuve con él en Nueva York y Miami. Y esa fue toda la historia”.

Para sostener su dicho, Mariano afirmó tener imágenes de estos encuentros. “Esto fue hace tiempo, yo no dije nada en ese momento porque no jugaba este juego. Habrá durado unos tres meses la relación. Fotos hay pero se perdieron, algunas quedaron pero me las guardo para mi intimidad”.

Hasta el momento Ricky Martin no ha mencionado nada al respecto.