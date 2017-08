“El hijo de Ninel se parece a mí ”: José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa y Ninel Conde se reencontraron en un escenario para interpretar el tema “Callados” después de 11 años de haber terminado su relación sentimental.

“La amistad y mi cariño con Ninel, de verdad cuando lo he presumido, cuando he dicho que la quiero, que le tengo cariño, que le tengo respeto, que le tengo admiración, es real, o sea creo que se comprobó ahorita”, dijo el hijo de Joan Sebastian tras su presentación.

Al respecto de una reconciliación amorosa, el intérprete explicó: “no es porque vayamos a volver, creo que Ninel respeta, a un grado como amiga sabe que he vivido lo que tengo que vivir, que he crecido, que he madurado, sabe ella que estoy muy enamorado, sabe ella que cuenta con mi apoyo al 100 por ciento y ella también sabe cuánto la quise, lo que fue y siempre la voy a respetar”.

De la misma forma, Conde comentó: “tranquilos, es laboral el asunto, hay un cariño pero estamos planeando hacer algunas fechas juntos y esto es como la introducción. Hay cariño, el cariño siempre va a estar, fueron muchos años, pasaron muchas cosas pero siempre permanece lo bonito”

Posteriormente, el cantante fue cuestionado por los reporteros sobre la situación legal que enfrenta su ex con Giovanni Medina, a lo que respondió: “la apoyo y apoyo también a Giovanni que le pida hacer una prueba de ADN para saber si el hijo es mío también. No sé qué está pasando, yo lo que quisiera saber es que definitivamente el hijo de Ninel se parece a mí, quisiera saber si es mío”.

Finalmente, Ninel dijo sentirse agradecida con la resolución del juez que le otorgó la guardia y custodia provisional del su hijo Emmanuel.