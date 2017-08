“El Chico” Elizalde defiende a su hermano sobre su relación

Francisco “El Chico” Elizalde habló de los nexos con el crimen organizado que pudiera tener Nataly Fernández, ex pareja de su hermano Valentín Elizalde, y quien ahora está casada con Julión Álvarez.

“Con mi hermano fue algo muy diferente, porque pues era una relación de noviazgo, la verdad desconozco eso, yo nada más veía a mi hermano con su novia feliz y uno como está más chico, nada más veía a mi hermano saliendo con su novia”, dijo el cantante durante la Convención de Promotores y Representantes de Talento Artístico.

Según con una publicación de Univisión Entretenimiento, Nataly fue reconocida durante los funerales del “Gallo de Oro”. Y de acuerdo a sus propias palabras en aquel momento, un mes antes de ser asesinado el cantante, se habían comprometido. Tanto la mamá de Valentín como sus hermanos, la consideraron como la viuda del cantante.

“Cuando empezamos, él me contó toda esa parte de su vida y me dijo: tengo tres niñas de diferente mamá, con la primera pasó esto, con la segunda esto y la tercera esto, la niña está todavía chiquita, y quiero serte sincero y no esconderte nada. Me habló con la verdad y me preguntó que si lo aceptaba así y, pues, dije: sí, está bien, pero quiero que me demuestres que estás conmigo y así me lo demostró’’, contó Fernández durante el programa La historia detrás del mito.

Por su parte, Julión ha tratado de mantener su relación con Nataly alejada de los medios. Tan es así, que se casó un lunes de abril del 2011 y el enlace matrimonial se hizo público únicamente por los fans que pudieron captar algunas imágenes.