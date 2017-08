José Manuel Figueroa: “Yo no soy parte de su familia”

José Manuel Figueroa responde a las declaraciones que hiciera su tío Federico Figueroa hace unas semanas, en la que dio su opinión sobre si José Manuel era considerado parte de la familia por hablar mal de ellos ante la prensa.

“Si alguien sale a los medios de comunicación a decir que somos nefastos, que no nos quiere, que su familia es su hija y su mamá, pues es válido, si él no quiere tener ninguna relación con la familia y cree que sus hermanos y los hermanos de su padre no son su familia, es muy válido”, dijo en aquella ocasión Federico en entrevista para el programa Hoy.

A lo que José Manuel contestó: “Que bueno que lo aclara porque definitivamente yo no soy parte de su familia, ni quiero ser parte de su familia, está claro, que bueno que él lo dice”.

Sobre si la relación con su tío está fracturada, el hijo de Joan dijo: “No, estás mal. (…) Yo sé que esto se va a acabar el día que yo hablé con mi tío Federico. Desgraciadamente mi tío Federico no quiere hablar conmigo, lo he buscado, lo he intentado, después de tu entrevista le estuve hablando, le hablé 30 veces para que comunicara conmigo y pudiéramos hablar, en un lugar neutro, para llorar, para abrazarnos (pero no tuve éxito)”.

El cantante aseguró que los ataques a su persona son infundados, pero habló fuerte en torno a los beneficios que cada uno de los integrantes de su familia tuvo a raíz de la muerte de Joan Sebastian.

“Dijo que muchos nos hemos beneficiado de Joan Sebastian, y tiene mucha razón, me gustó lo que dijo en esa entrevista porque también Sandra, su esposa, sus tres hijos, Gabriela, Federico, Daniela, sus nietos, todos nos hemos beneficiado y todos hemos tenido una mejor vida gracias a mi papá. (…) Que bueno que todos lo reconocen, que bueno que todos saben que mi padre les dio de comer a muchos, yo lo amo, Fede te amo, te amo tío, te deseo lo mejor”, finalizó.