Miguel Ángel Silvestre y Pedro Pascal se lo pasan en grande

No es ningún secreto que Miguel Ángel Silvestre y Pedro Pascal son grandes amigos, especialmente desde que el español se uniera al reparto de la serie ‘Narcos’ y, como han venido demostrando en continuas publicaciones en Instagram, cada vez que están juntos no paran de reírse.

Con motivo del inminente estreno el próximo 1 de septiembre de la tercera temporada de la producción de Netflix sobre los cárteles del narcotráfico en Colombia, los actores se encuentran de promoción, y en la sección de Instagram Stories del valenciano ya han aparecido varios vídeos en los que se les puede ver marcándose una coreografía muy bien coordinada o al chileno bailando divertido de cara a la cámara mientras su compañero de reparto le anima.

“En la rueda de prensa de #NarcosTemporada3 #Netflix con mis queridos @Pedro Pascal y @Arturo Castro” ha publicado Miguel Ángel en su cuenta de Instagram junto a otra instantánea de los tres intérpretes”.

Pascal, por su parte, le dedicaba hace unos días unas bonitas palabras al español alabando su talento interpretativo, aunque también reconocía sentir cierta “envidia” hacia la constancia que su amigo demuestra a diario en el gimnasio para mantener su escultural musculatura.

“Miguel Ángel en particular es como un hermanito mío. Nos conocimos en Estados Unidos hace tiempo y nos hicimos amigos al instante”, comentaba el actor en una entrevista a GQ España, añadiendo en un tono más distendido: “La disciplina con el deporte siempre me ha resultado muy difícil. ¿Sabes lo que me j*de? El hue*ón de Miguel Ángel Silvestre, que físicamente es como un superhéroe. A veces lo mataría, pero también quiero que me enseñe a seguir una rutina”, bromeaba.