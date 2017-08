Laverne Cox trabaja en un proyecto secreto con Beyoncé

La actriz de 'Orange is the New Black' se siente muy afortunada de haber podido conocer en persona a su ídolo y aprender de su fuerte ética de trabajo

La actriz Laverne Cox solo ha querido adelantar que, tal y como se venía rumoreando, está trabajando en un proyecto secreto sobre el que no puede dar demasiados detalles con su adorada Beyoncé.

“¡La verdad es que no tengo ni idea de cómo ha podido suceder todo esto! Lo digo de verdad. No sé, a lo mejor le gusta elegir a sus mayores fans para permitirles trabajar con ella… Es maravilloso”, ha confesado la intérprete de la serie ‘Orange is the New Black’ en una entrevista a Access Hollywood.

Como admiradora incondicional de la cantante, Laverne no estaba segura de si sería capaz de mantener la compostura mientras tuviera enfrente a la conocida como Queen B. Sin embargo, ella misma se llevó una sorpresa cuando, en la primera ocasión en que se vieron cara a cara y las presentaron formalmente, su reacción fue completamente la opuesta a la que se esperaba.

“La conocí por primera vez en los Grammy, a principios de este año. Estaba convencida de que la primera vez que viera a Beyoncé iba a ponerme a llorar y a gritar como una loca. Literalmente durante años me había dicho a mí misma: ‘No quiero perder los nervios, debo permanecer calmada’, pero en el fondo sabía que iba a llorar. Pues os juro que en ese momento lo único que noté fue un sentimiento de calma que me invadía, eso es lo que sucede cuando conoces a la reina”, ha recordado.

La importancia que tiene Beyoncé en la vida y la carrera de la actriz va más allá de su influencia en el plano artístico. Su ejemplo y perseverancia son los que la empujaron a seguir luchando en aquellos momentos en que únicamente deseaba tirar la toalla.

“Beyoncé representa la excelencia, y punto. Su ética de trabajo es increíble, no he visto nada igual. Mientras yo rodaba ‘The Rocky Horror Picture Show’ me sentía exhausta: me dolía todo el cuerpo, pero me decía a mí misma que eso es lo que Beyoncé hace, trabajar duro”, ha apuntado.