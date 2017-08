El marido de Megan Fox quiere darle una hermanita a sus hijos

El tercer embarazo de Megan Fox el año pasado supuso todo una sorpresa al hacerse evidente su estado durante una de sus apariciones públicas, ya que en aquel momento aún se creía que la actriz y su marido Brian Austin Green seguían separados después de que ella solicitara el divorcio en agosto de 2015.

La noticia sirvió para confirmar que la pareja había conseguido superar sus diferencias para darse una nueva oportunidad antes de que la intérprete se quedara embarazada de nuevo, y ahora el actor -padre de otro hijo de 15 años fruto de una relación anterior- ha confesado que le gustaría volver a ampliar su familia con la esperanza de dar la bienvenida a una niña.

“No estoy seguro, la verdad. Ya tengo cuatro chicos, un quinto sería ya un equipo de baloncesto. Eso sería maravilloso, cierto. Pero yo quiero una hija, me encantaría tener una niña”, ha confesado en una entrevista vía Facebook Live para el portal Hollywood Pipeline.

Lo único que le frena los pies a Brian a la hora de intentar convencer a su guapa mujer para que tengan otro bebé es la posibilidad de que acabaran tuvieron otro varón.

“Me preocupa que si lo intentamos acabemos teniendo otro hijo. No es que no adore a mis chicos, pero si tuviera otro… no sé si estaría preparado para manejar a cinco”, ha reconocido.

Independientemente de si finalmente se animan a traer otro retoño al mundo, la pareja de actores disfruta de un momento inmejorable tras dejar atrás los vaivenes de su relación gracias al ‘trabajo duro’. Como aseguró el propio Brian en su momento, ambos consiguieron salvar su matrimonio a base de fuerza de voluntad y fe.