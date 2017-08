Cristina Pedroche: sus desnudos por el mundo

Esta temporada estival las celebridades se han propuesto subir la temperatura en la esfera virtual con sus fotos más atrevidas.

Desde Blanca Suárez a Edurne, pasando por Úrsula Corberó o, ahora, la presentadora Cristina Pedroche, todas ellas se han animado a subir instantáneas sugerentes -y también realizadas con mucho gusto- en las que aparecen posando en topless y de espaldas a la cámara.

En el caso de la mujer del reputado chef David Muñoz, ella ya es una experta en la materia, ya que ha convertido en una especie de tradición compartir una imagen que revolucione a sus seguidores de Instagram en casi cada una de sus escapadas.

Sin ir más lejos, este verano ya ha subido varias en las que aparece flotando bocabajo en la piscina y únicamente con la parte de abajo del bikini.

Pero sin duda, su posado favorito es el que incluye unas vistas espectaculares y a ella en primer plano luciendo palmito.

Esa es la fórmula que ya ha utilizado para dejar a más de uno con la boca abierta en su viaje a Cádiz, donde se retrató disfrutando de la terraza de su hotel en top-less, o el año pasado en Londres, desde donde publicó una foto en la bañera cubierta únicamente por espuma y frente a un gran ventanal a través del cual que se podía admirar el skyline de la capital británica.

Ahora la estrella televisiva ha vuelto a repetir pose durante su viaje a Japón, esta vez sin espuma de por medio, pero de nuevo frente a una ventana con la ciudad de Tokio de fondo

“Para que me enamore una ciudad me tiene que enamorar su gente y os digo que los japoneses son amor. Apenas hablan inglés, pero ponen toda su atención y todas sus ganas en entenderte y ayudarte. De verdad que son maravillosos. Siempre sonriendo, siempre amables”, relata Cristina en su blog personal para la revista ¡HOLA! para revelar lo mucho que ha disfrutado de su visita.

Y como no podía ser de otra manera, la presentadora también ha aprovechado para disfrutar a fondo de la gastronomía del país, que según ella ya le ha pasado factura a su figura, aunque en su mencionado desnudo no se aprecie ninguno de esos kilos de más de los que habla.

“He descubierto el soba, he comido un auténtico ramen, he cenado en un Kaiseki, he ido a muchos restaurantes con estrella Michelín… Y michelín será lo que lleve de vuelta yo (podéis empezar a llamarme otra vez #Pedrocheballena). Estoy haciendo deporte casi cada día, pero lógicamente como mucho más, así que las cuentas no salen. No pasa nada, ¡unos kilitos siempre sientan bien!”, asegura con sentido del humor.