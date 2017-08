Lena Dunham no gana para disgustos: ahora pierde su cutis

En los últimos tiempos, la actriz y guionista Lena Dunham ha entrado y salido con mucha frecuencia del hospital por culpa de sus problemas de endometriosis, una condición que implica la aparición de tejido endometrial fuera del útero, en los ovarios o incluso en el intestino.

Por si no fuera suficiente con eso, ahora la cineasta también padece rosácea, una condición de la piel que ha cubierto su rostro de pequeños granos y pústulas a consecuencia de un tratamiento con esteroides para lidiar con un fuerte dolor muscular.

“Hace unas semanas, una dosis de esteroides para tratar un fuerte dolor en la entrepierna e inestabilidad dio pie a una erupción cutánea que brotó de la noche a la mañana, y que me hace parecer una muñeca victoriana aterradora, con dos círculos rojos en mi rostro de porcelana. Mi madre dice que en realidad me da un aspecto muy tierno”, ha revelado la actriz en su más reciente publicación en el portal Lenny Letter.

El ritmo de trabajo de Lena, con un sinfín de reportajes fotográficos y apariciones televisivas, con sus consiguientes pasos por maquillaje y peluquería, no ha contribuido a mejorar el estado de su piel.

“Después de una larga sesión de fotos nocturna, durante la que sudé mucho y me pusieron un montón de maquillaje, me lavé la cara y descubrí que la rosácea había dado paso a centenares de pequeños granos/pústulas que me cubrían el rostro de la frente al cuello”.