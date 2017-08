Shailene Woodley se plantea probar suerte en política

Al igual que otros intérpretes antes que ella, la actriz Shailene Woodley -conocida principalmente por su trabajo en la franquicia ‘Divergente’- no descarta dar el salto a la política más pronto que tarde después de descubrir su vocación de servicio público mientras hacia campaña a favor de Bernie Sanders en las elecciones presidenciales de 2016.

“El año pasado pasé un tiempo trabajando para Bernie Sanders y pensé: ‘Puede que a lo mejor me presenté como candidata al Congreso en un par de años’. ¿Y sabes una cosa? Es algo que no descarto por ahora. Quién sabe… la vida es larga y yo soy muy joven”, ha revelado en una entrevista al New York Times.

La agenda política de la joven de 25 años se centraría en los derechos de la mujer y la protección del medioambiente, dos de sus grandes pasiones en torno a las cuales gira la mayor parte de su activismo político.

“A día de hoy me considero feminista. Si las mujeres nos rebeláramos contra el comportamiento inseguro y celoso que nos inculca la sociedad patriarcal, entonces no solo habría más mujeres que se sentirían seguras de sí mismas y que apoyarían a otras mujeres, pero además empezaríamos a introducir el concepto de matriarcado, que es lo que necesita este mundo. Necesitamos más dulzura, más calma y silencio en medio de todo este caos”, ha apuntado.

El pasado octubre la actriz fue detenida en Dakota del Norte (Estados Unidos) mientras participaba en una protesta pacífica contra la construcción de un oleoducto que atravesará cuatro estados.

En el momento de su arresto, Shailene se encontraba junto a otros cien manifestantes en uno de los lugares de construcción del oleoducto, que atravesará el río Missouri además de pasar muy cerca del territorio de una reserva de sioux -una de las tribus más destacadas entre los nativos americanos- ubicada en Standing Rock, protestando acerca de cómo el proyecto podía contaminar las reservas de agua potable de la zona.

Shailene y posteriormente su madre retransmitieron su detención a través de Facebook Live, donde denunció que había sido discriminada por su fama.