Maribel Guardia emocionada con los planes de boda de su hijo

Maribel Guardia, quien es considerada una de las abuelas más sexis del mundo del espectáculo, reveló lo feliz que se encuentra con su primer nieto, además confirmó que su hijo Julián próximamente contraerá nupcias con Imelda Garza.

“Está maravilloso, tiene 3 meses, está hecho un rico, cachetón, delicioso, puras sonrisas, muy contenta con el bebé, lo veo poco, pero bueno ya ahorita que ya se quieren casar pues ya con la ilusión de tenerlo cerca”, contó la guapa abuela en entrevista a diversos medios.

Anteriormente se dijo que los jóvenes padres planeaban bautizar a su primogénito, pero ahora los planes han cambiado. “No, yo creo que se van a casar primero, ya luego harán el bautizo”, explicó Guardia.

“Ya después habrá bodorrio por la iglesia, pero yo creo que primero lo harán por lo civil. El enano ahí está, ya lo bautizamos cuando sea, ellos lo que quieren yo creo es legalizar su relación por el bebé, y porque se quieren por supuesto, porque si no se quisieran no hay bebé que una a una pareja que no se ame”, detalló.

Al respecto de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, misma que abrieron José Manuel, Julián y Zarelea Figueroa, pero que hay 9 coherederos, Maribel opinó: “con testamento mucha gente se agarra del pelo, y sin testamento pues más, yo admiro mucho a la familia que se ha mantenido muy tranquila, y los hermanos sobre todo, que la han llevado muy en paz”.

Hace unos días, Maribel generó polémica en redes luego de que la cantante colocara una fotografía en la que deja al descubierto su abdomen y los internautas señalaron que “no es perfecto”, incluso hubo quienes cuestionaron si la cantante se ha intervenido quirúrgicamente para lograr el envidiable cuerpo que posee.