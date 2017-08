Sergio Mayer revela detalle de separación con Bárbara Mori

Sergio Mayer confesó estar cansado de que siempre le pregunten por su hijo Sergio Mayer Mori, a quien afirma no apoyará hasta que no se haga responsable de su hija Mila.

El ex Garibaldi mencionó que a pesar de la actitud de su primogénito, su nieta se encuentra cobijada por su cariño, así como el de su esposa, Issabela Camil.

“No sé si vea a Bárbara, pero sí disfruta a su abuela Issabela, que Issabela también la disfruta tremendo. Ella es la primera que me dice: ‘oye, no ha venido, hay que hablarles para que vengan a la casa, que se queden aquí y todo’. Issabela no tienes una idea de cómo cuida y cómo (quiere) a mi nieta, lo cual le agradezco mucho”, contó Mayer.

Al preguntarle si consideraba que Bárbara Mori era la responsable de las malas acciones que ha tenido su hijo, Mayer dijo: “cada quien vive su historia y su vida, Sergio tiene una realidad y la tiene que afrontar, yo viví una realidad con mis padres y no los puedo culpar, si yo quiero salir adelante pues superaré si tengo algún trauma o frustración. Cada uno de nosotros somos responsables de ser felices”.

Pero cuando fue interrogado por los supuestos aires de diva que ha tenido Bárbara con la prensa, Sergio expresó: “no tengo nada que opinar, como ella lleve su carrera y su vida la verdad no me interesa, (…) y a lo mejor por eso en algún momento nos separamos, porque opinamos completamente diferente”.

Cabe recordar que cuando Bárbara tenía 19 años se relacionó con Sergio Mayer, y como fruto de su relación nació su hijo, Sergito, quien actualmente tiene 19 años y ya es padre de Mila, producto de su fugaz romance con la modelo brasileña Natália Subtil.