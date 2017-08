Vadhir Derbez defiende a su hermana Aislinn de los haters

Vadhir Derbez reaccionó ante los haters de Facebook que crearon un evento la semana pasada con la finalidad de marchar para demandar que su hermana Aislinn Derbez deje de hacer películas.

“Me acaban de decir eso pero honestamente no sabía, no estaba enterado pero no estoy de acuerdo, se me hace una mujer talentosísima, siento que ha demostrado que es una gran actriz y me encanta todo lo que hace, yo si quiero que obviamente siga generando trabajo, películas y proyectos, porque es genial”, expresó Vadhir durante su paso por la alfombra de los Kids’ Choice Awards.

Al respecto de realizar algún proyecto con su hermana, el actor dijo: “no hay nada hablado todavía, pero obviamente me encantaría trabajar con ella, con mi familia en general, esta padre ya que todos nos hicimos como de un cierto nombre empezar a colaborar todos juntos”.

Finalmente, sobre la famosa broma que le jugó a Eugenio Derbez con respecto a que se convertiría en padre, el también cantante sólo aprovechó para recalcar que fue una broma y que desea que todos sus seguidores se enteren, pues su prioridad es su carrera.