Matt LeBlanc rechazó un papel en ‘Modern Family’

El actor decidió no participar en una de las series más exitosas de todos los tiempos, con permiso de la que le dio la fama a él, 'Friends', al considerar que el papel que le habían ofrecido no era el adecuado para él

A muy pocos actores se les presenta la oportunidad de participar en una misma vida en dos de los mayores fenómenos de la historia de la televisión, y muchos menos son los que rechazan uno de esos papeles por considerar que no es el adecuado para ellos, tal y como hizo Matt LeBlanc.

El intérprete, conocido por dar vida al mítico Joey en ‘Friends’, pudo haber sido uno de los protagonistas de la exitosa serie ‘Modern Family’ en el personaje de Phil Dunphy, un hombre de familia que trata -con poco éxito- de ser un marido y un padre moderno y divertido, a quien finalmente ha acabado interpretando el actor Ty Burrell después de que el primero decidiera que no era el trabajo adecuado para hacerle volver de su autoimpuesto semiretiro.

“Recuerdo perfectamente que cuando leí el guion pensé que era muy bueno, pero que yo no era el tipo adecuado. Le habría hecho una injusticia al proyecto de haberlo aceptado. Sé lo que soy capaz de hacer y lo que no. Además, me lo paso demasiado bien tumbado en el sofá”, ha revelado a USA Today.

Aunque LeBlanc no acabó formando parte del reparto de la ficción televisiva, sí jugó un papel crucial en las negociaciones salariales que todos sus actores mantuvieron con el estudio 20th Century Fox, aconsejándoles a través de uno de ellos, su amigo Jesse Tyler Ferguson, cómo podían obtener el mejor acuerdo posible si hacían huelga y negociaban todos juntos, tal y como hizo el elenco de ‘Friends’ en su momento para convertirse en las estrellas mejor pagadas del momento.

“Tienes que marcharte y hacerlo todos juntos, es la única forma de que te tomen en serio. Si te mantienes unido, conservas el poder”, ha apuntado el divertido actor.

Eso sí, el día en que Tyler y el resto de protagonistas de ‘Modern Family’ no acudieron a trabajar como parte de su protesta, él no pudo resistirse a gastarle una broma enviándole un mensaje que rezaba: ‘Gracias por la oportunidad, hoy lo he bordado en la audición’.