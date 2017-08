Familiar de Cayetano Rivera confirma el embarazo de Eva González

A pesar de la intensidad con la que se ha especulado en las últimas semanas acerca de la posibilidad de que Eva González pudiera estar esperando su primer hijo junto al torero Cayetano Rivera, hasta ahora se trataba únicamente de rumores respaldados solo por unas fotografías en las que el matrimonio aparecía disfrutando de una jornada de playa en Mallorca y en las que muchos quisieron intuir una tripita más abultada de lo que es habitual en la espectacular presentadora.

Sin embargo, el supuesto embarazo de la guapa morena parece ser ya un hecho después de que un familiar de Cayetano, el también torero Canales Rivera, haya confirmado la buena noticia.

“Me he enterado esta misma mañana de que Cayetano va a ser padre. Me lo ha dicho mi hermano, que tiene una relación estupenda con él y están siempre juntos. No he tenido la oportunidad de felicitarle aún”, ha aclarado Canales, primo del matador, en declaraciones al programa ‘Viva la vida’ de Telecinco.

Queda por ver qué tal les sientan estas declaraciones a los futuro papás, especialmente a Cayetano, que siempre se ha mostrado muy receloso de su vida privada y quien además en el pasado mantuvo una tensa relación con esa rama de la familia que, según el propio Canales, ya forma parte del pasado después de que todos consiguieran superar sus diferencias.

De momento, ni la modelo ni el torero se han pronunciado al respecto en sus redes sociales.

Las últimas publicaciones en Instagram de la antigua Miss España han estado dedicadas a promocionar su última portada para la revista ¡HOLA! Fashion y a hacer llegar su pésame a los familiares de las víctimas del atentado terrorista de Barcelona y a la ciudad en general.

Previamente, Eva también había compartido una fotografía tomada en la playa por la noche que llamaba la atención precisamente por el optimismo que irradiaba la misma. “Felicidad veraniega”, rezaba el mensaje con que acompañó la publicación, en la que lucía un vestido holgado y largo hasta los pies, y que reflejaba el buen momento personal y profesional que vive al margen de su posible debut en la maternidad.