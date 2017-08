Aaron Carter no se siente cómodo con la repercusión por su bisexualidad

Aunque han sido precisamente los tuits de Aaron Carter refiriéndose a su bisexualidad los que, sumados a su arresto por conducir supuestamente bajo la influencia del alcohol, han vuelto a ponerle en primera línea de actualidad, y no su música, el cantante se siente algo incómodo ante la repercusión mediática que ha generado su revelación, especialmente porque en un principio su única intención era mostrarse sincero con sus seguidores y, si acaso, ayudar a alguno de ellos al compartir su propia historia.

“Se ha hablado mucho de mi sexualidad y la verdad es que nunca pretendí que mis comentarios al respecto se convirtieran en un gran anuncio o algo por el estilo. Pero a nivel personal, creo que ha llegado el momento de recuperar parte de mi privacidad y centrarme en mi música”, explicó el cantante en el programa ‘Kyle And Jackie O Show’ de la emisora KIIS FM.

Casi al mismo tiempo que confesaba su orientación sexual a través de la esfera virtual, Aaron Carter también confirmaba el final de la relación de un año que mantenía con su entonces chica, la fotógrafa Madison Parker, dando a entender en varias declaraciones que la ruptura se había producido porque ella no era capaz de aceptar su bisexualidad.

Su exnovia no dudó en salir al paso para desmentir indignada que ese hubiese sido el motivo de que ambos se separaran ante la avalancha de críticas que había recibido por parte de todos aquellos que no tardaron en colgarle la etiqueta de homófoba.

Ahora el intérprete y antigua estrella infantil ha vuelto a referirse a ese tema tan delicado para reconocer que sus sentimientos hacia Madison habían cambiado en la última etapa de su romance, aunque sin retractarse de su versión de los hechos inicial.

“En realidad decidimos seguir caminos separados porque yo ya no estaba tan enamorado y sentía que no recibía todo el respecto que me merecía…”, apuntó en la misma conversación, sin hacer demasiado por mejorar la situación.