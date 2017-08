Así sobrellevan la distancia Chino Darín y Úrsula Corberó

Los actores Chino Darín y Úrsula Corberó están viviendo una bonita historia de amor desde que se conocieron en el rodaje de la serie ‘La Embajada’, que completa el increíble momento profesional del que disfrutan en sus respectivas carreras: en el caso de ella con la buena acogida de la ficción ‘La casa de papel’ y un próximo papel en el cine, y en el de él con sus proyectos a caballo entre Europa y su Argentina natal.

Sin embargo, tanto éxito tiene un precio, ya que les obliga a pasar largas temporadas sin verse mientras cumplen con sus respectivos compromisos laborales.

“Chino está ahora rodando en Buenos Aires y, a veces, nos pasamos un mes sin vernos. Las relaciones, en general, nunca son fáciles. Llevamos muy bien la distancia. Tal vez porque no hay nada en el mundo más bonito que echarse de menos”, asegura al respecto la actriz, que viajó al país de su chico para poder celebrar juntos el cumpleaños de ella el pasado 11 de agosto.

A pesar del obstáculo que supone la distancia, solo hace falta echar un vistazo a sus respectivas redes sociales, donde Úrsula se ha convertido en una de las modelos favoritas de su chico, para darse cuenta de que no podrían ser más felices juntos.

“Él es muy majo, muy sensible y muy humilde, aunque ha nacido con el cine. Él se ha encargado de ser así”, confiesa la guapa intérprete sobre el hijo del famoso Ricardo Darín sin conseguir ni tratar de ocultar lo enamorada que está de su chico en una entrevista al portal Hoy, en la que explica además cuáles son las claves que hacen que su noviazgo funcione.

“En nuestro caso, somos lo contrario del estereotipo. Él es más hacia adentro y yo soy la extrovertida. Para que una relación funcione tiene que darse la atracción de los polos opuestos. Es Capricornio, muy trabajador y muy perfeccionista. Es mucho más práctico que yo. Él me baja a la tierra y yo le doy ‘vidilla'”.

Esa personalidad arrolladora que reconoce tener la actriz se refleja perfectamente en su cuenta de Instagram, en la que no faltan las imágenes románticas junto al guapo argentino y otras más puntuales con las que consigue revolucionar la esfera virtual.

Y es que a la joven de 28 años nunca le ha temblado el pulso a la hora de compartir con sus seguidores imágenes con poca ropa.

“Yo soy feminista, pero hay mujeres que tienen un tufo machista y me critican por salir desnuda en las redes sociales. No me paso el día entero paseándome en pelotas, pero cuando me desnudo me siento libre”, asegura convencida en respuesta a quienes la critican.