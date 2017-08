Luis Fonsi promete una sorpresa tras el éxito de ‘Despacito’

El cantante está trabajando en una nueva colaboración sobre la que no puede dar más detalles, pero con la que tratará de emular el éxito de su tema junto a Daddy Yankee

Después de componer la primera canción en español que ha alcanzado el primer puesto en el Billboard Hot 100 en veinte años, ¿qué le queda por hacer a Luis Fonsi? Pues parece que mucho, en vista de que el cantante ya ha adelantado que está trabajando en un nuevo tema muy especial sobre el que no quiere adelantar demasiados detalles para no gafarlo.

“Tenemos algo muy especial planeado. Acabamos de confirmarlo… ¡ayer mismo! Aún no hemos grabado nada, y soy un firme creyente en que, hasta que no sea algo seguro, es mejor no celebrar las cosas demasiado. Pero estoy muy emocionado, porque se trata de una colaboración maravillosa y de una canción fantástica”, ha explicado el intérprete en una entrevista a ABC Radio.

En el último año la vida del portorriqueño ha dado un giro radical gracias al éxito de su tema junto a Daddy Yankee, que le ha obligado a viajar por todo el mundo para visitar los 47 mercados discográficos en los que el tema ha encabeza las listas de éxitos.

Esos desplazamientos continuos han dejado un poco confundida a su primogénita Mikaela (5), fruto de su matrimonio con la española Águeda López, ya que la pequeña debe ser una de las pocas personas sobre la faz de la tierra que no está al corriente de la fama de su padre.

“Creo que ella todavía piensa que soy piloto porque estoy todo el tiempo un avión. En realidad nunca le he explicado que voy a viajar a otro país para cantar allí, solo le digo: ‘Mami, voy a subirme a un avión’ , así que lo lógico es que piense que soy piloto. Ahora está empezando a entenderlo y cree que soy genial, especialmente porque canto con Justin Bieber, esa es la clave”, ha reconocido en otra entrevista al programa ‘Good Morning America’.

A pesar del cansancio acumulado y de que en ocasiones no sepa ni en qué país se ha despertado, para el cantante toda esa vorágine ha merecido la pena con tal de promocionar la música latina y, sobre todo, su querido Puerto Rico, donde grabó el videoclip del tema que ya ha roto todos los récords en YouTube.

“Sencillamente me siento muy honrado de que el mundo haya conectado con esta canción en español, ver a tanta gente de muchos países cantándola”, ha reconocido.