La princesa Eugenia se siente orgullosa al ver serie sobre su abuela

La serie ‘The Crown’ lo tenía todo para convertirse en un éxito: el morbo por conocer la historia de cómo la reina Isabel II ascendió al trono, sumado a una excelente actuación de todo el elenco y un diseño de vestuario y decorados propios de las mejores producciones cinematográficas.

Lo que quizás no se esperaba su creador, el reputado guionista Peter Morgan, es que entre sus admiradores se encontraría un miembro de la propia casa real británica, que por norma general evita pronunciarse sobre este tipo de controversias.

Hace unos meses, la princesa Eugenia ya sorprendía a muchos al confesar que había sucumbido a la tentación de ver parte de la aclamada ficción de Netflix e incluso se atrevía a proponer a la actriz Kate Beckinsale como la candidata ideal para interpretarla a ella -quizás de manera algo irrealista- si el desarrollo de la trama llevara la historia hasta nuestros días.

Y parece que nadie le ha llamado la atención por su ‘indiscreción’ desde el palacio de Kensington, ya que ahora ha vuelto a expresar su admiración por la serie dando a entender además que ya ha visto todos los capítulos.

“Está rodada de una manera preciosa. La música es maravillosa y la trama es muy bonita. Me ha hecho sentirme orgullosa. No puedo hablar en nombre de nadie más, pero así es como me sentí yo cuando la vi”, ha revelado en conversación con la revista Hello!