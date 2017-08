Angélica Vale revela cómo fue sacada con policías de una televisora

Angélica Vale fue cuestionada por la falta de interés que tienen las televisoras por contar la vida de Angélica María, momento en que reveló que esta situación se debe a lo poca escandalosa que ha sido la vida de mamá.

“Qué pena que la televisión esté solamente queriendo llevar esas partes escandalosas y darks (oscuras) de los artistas, cuando hay otras cosas, que aparte es una historia interesante, me encanta que ahorita mi mamá no encaje en esa perspectiva de series, ¡gracias a Dios!”, dijo La Vale al programa “De Primera Mano”.

Sin embargo, la actriz aseguró que pasó por tragos muy amargos junto a su mamá que no salieron a la luz. “Ay muchas cosas que no saben (…), que tampoco se contó la versión, o sea saben que estuvo vetada pero no por qué fue y cómo fue, y todo lo que pasamos en esos años fue fuerte”.

A pesar de su negativa a explicar parte de esa historia, Vale accedió y dijo: “Para mí fue horrible, imagínate yo tenía 6 años, yo quería salir en ‘Chiquilladas’ y de pronto yo no pude entrar a Televisa, ¡a mí me sacaron de Televisa con policías a las 6 años!, ay porque estábamos vetados. Fue así de “no, fuera’, de Televisa Chapultepec hace como 800 siglos, entonces si fue horrible, yo quería estar en la televisión y no me dejaron”.

Finalmente, Angélica reflexionó y agradeció que las cosas sucedieran de esa forma. “En ese momento sí me dolió pero ya después (dije) gracias a Dios, porque entonces agarré una carrera en teatro y unas tablas que la televisión jamás me la hubiera dado”.