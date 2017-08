Carmen Salinas pide a hijo de Juan Gabriel pague deuda de su padre

Tras darse a conocer hace unos días que Iván Aguilera Salas, hijo y único heredero universal de Juan Gabriel, deberá hacerse responsable del pago de casi 100 millones de pesos por demandas laborales perdidas por su padre, incluida la del músico Pedro Plascencia, es Carmen Salinas, quien sale en defensa de su ex pareja.

“Él tiene familia, tiene mamá, tiene hermanos, tiene hijos, y debe de condolerse de la situación de las viudas que quedaron de los músicos de Juan Gabriel”, dijo Salinas en entrevista para el programa Hoy.

Aunque el compositor negó la relación laboral, Don Pedro fue uno de los arreglistas más cercanos al Divo de Juárez y trabajó con él por más de dos décadas, en las que participó en las producciones más exitosas que grabó, sin recibir crédito alguno, de acuerdo al matutino.

Es por ello que Plascencia peleó por más de 20 años sin recibir el pago de una sentencia, que ganó en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. “Sí se puede cobrar, sí los puede obligar la ley a pagar las deudas, porque le ganaron el pleito”, dijo la actriz.

Doña Carmen señaló que el hecho de ser una figura pública no debe ser pretexto para abusar y se deben saldar las cerca de 11 demandas que perdió el intérprete mexicano.

“No porque somos famosos la gente tiene que aguantar que uno no pague. ‘No, es que yo soy muy famoso y yo no voy a pagar’, no, tenemos que pagar y tenemos que ser conscientes de las obligaciones que tenemos. Ojalá Ivancito se conduela de las pobres viudas y de esos músicos que le sirvieron tanto a su padre”, finalizó.