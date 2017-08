Así celebraron Aarón Díaz y Lola Ponce el cumpleaños de su hija

Aarón Díaz y Lola Ponce celebraron el cumpleaños número 3 de su hija Regina rodeados de familiares y amigos, así lo presumió la feliz pareja en redes sociales.

El actor no dudó en enviarle un emotivo mensaje a la más pequeña de sus hijas acompañado de una fotografía de la niña en la cual aparece rodeada de globos de su festejo. “Feliz cumpleaños mi Reina hermosa! Happy birthday you little rockstar you! 16.8.17”.



Por su parte, la orgullosa y famosa mamá compartió con sus seguidores diversas imágenes de la fiesta, además del mensaje: “Feliz cumple! Happy Birthday Leona mia! Feliz Vida! 🌟✨💥🎼❤️ #regina#birthday#3#love”.

Aarón y Lola han confirmado ser una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo. Tras iniciar una relación en el 2012, estos famosos han consolidado su unión con la llegada de sus hijas y con una ceremonia espiritual durante un viaje en Marruecos en 2015.