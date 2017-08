Muere el presentador británico de televisión Bruce Forsyth

Londres, 18 Ago (Notimex).- El presentador británico Bruce Forsyth, afamado por programas como “Sunday night at the London palladium” y “The generation game”, falleció a los 89 años en su hogar.

Forsyth murió este viernes por complicaciones de neumonía, de acuerdo con diversos reportes de prensa; su representante Ian Wilson confirmó la noticia, en declaraciones replicadas por Variety.

“Con gran tristeza la familia Forsyth anuncia que Sir Bruce falleció esta tarde, pacíficamente en su casa rodeada por su esposa Wilnelia y todos sus hijos”.

El conductor era considerado un pilar de la televisión británica desde la década de los setenta hasta la actualidad; su primera incursión en televisión fue a los 14 años, cuando bailó y cantó en una demostración de talento.

Estuvo al frente de programas como “Sunday night at the London palladium”, “Beat the clock”, “The generation game” y “Have I got news for you”; en 2011 grabó el álbum “These are my favourites”.

Forsyth fue nombrado Caballero por la Reina Isabel II en 2011 por servicios de entretenimiento y caridad.