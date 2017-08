Eugenio Derbez niega no querer convertirse en abuelo

Eugenio Derbez no pudo evitar los cuestionamientos tras su reacción ante la broma que le jugó su hijo Vadhir en un programa de radio de Estados Unidos hace unos días.

“Caí, pero afortunadamente no hay bebé de Vadhir”, dijo sonriendo el comediante a los medios tras la conferencia de prensa de la cinta “El Complot Mongol”.

De la misma forma, el actor respondió a los comentarios que afirman su enojo se debió a su miedo a convertirse en abuelo. “No, me asusta que no tomen las decisiones correctas en el momento correcto, pero si veo que están contentos, están felices pues ya, que venga”.

Por otra parte, Eugenio se mostró emocionado de regresar a trabajar a México. “Yo me siento tan feliz de poder estar haciendo un personaje tan diferente a lo que he normalmente hago y eso me atrajo. Estoy supera gusto de hablar en español y muy contento, ya tenía ganas, ya estaba un poquito cansado de memorizar en inglés”.

Se dice que Eugenio hizo un espacio en su apretada agenda para filmar únicamente por cuatro días en México y regresará a Estados Unidos para cumplir con sus otros compromisos profesionales.