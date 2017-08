“Lo voy a forzar a trabajar”: Natália Subtil sobre Sergio Mayer Mori

Natália Subtil confirmó que no dará marcha atrás sobre la demanda que va a interponer contra Sergio Mayer Mori por la manutención de su hija Mila.

“Yo creo que él tiene que hacer lo que manda la ley tal cual, lo que la ley pide que haga un papá que no está presente, y él sabe y lo reconoce”, dijo la brasileña en entrevista para el programa Sale el Sol.

La actriz explicó que todavía no existe una demanda como tal en contra del joven cantante. “No tenemos fecha ni nada, voy empezando poco a poco, todavía estoy con abogados porque no quiero hacer algo feo, que sea algo tranquilo, si nosotros dos no podemos llegar a algún acuerdo, que venga una persona en medio de nosotros y que nos de la palabra final”.

Asimismo, Subtil confesó que lo que ella busca es que el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer no sea un padre ausente.

“Lo que quería ahora mismo es que él estuviera presente en la vida de su hija porque ella necesita tener su papá, pero él no pudo hacerlo, es por eso que vamos a hacer eso”.

La modelo aseguró que es lo único que persigue con esta demanda es hacerlo entrar en razón. “No es un daño, de hecho lo voy a forzar a trabajar, él lo sabe, es por las buenas, nada he hecho por mal, yo también hago eso porque él va a tener que darme algo y va a tener que trabajar, entonces va a ser bueno para él también”.

Natália fue madrina de una tienda ropa en la Ciudad de México, lugar donde afirmó que los famosos abuelos de Mila siempre le han ayudado con lo necesario para su hija. “No es que me ayuden económicamente, pero me dan todo lo que Mila necesita”, finalizó.