Detalle en Bárbara Mori aviva rumores de separación con Kennet

Bárbara Mori reapareció ante los medios de comunicación sin su anillo de bodas, lo cual avivó los rumores que aseguran que ha terminado su relación sentimental con el beisbolista Kennet Ray Sigman, con quien se casó en febrero de 2016.

Además, durante la conferencia de prensa de la cinta ‘El complot mongol’, en la que estuvo acompaña por Eugenio Dérbez y Xavier López ‘Chabelo’, entre otros, Mori se negó a dar algún detalle de su vida personal.

De la misma manera, la actriz naturalizada mexicana fue cuestionada sobre su nieta Mila Mayer Súbtil, hija de Sergio Mayer Mori y la modelo brasileña Natalia Súbtil, sin embargo, ignoró totalmente cualquier pregunta al respecto.

“Me siento muy bien, muy feliz de filmar está gran película porque para mí es un sueño hecho realidad”, contestó Bárbara a los reporteros que intentaban conocer sobre su postura como abuela.

Cabe destacar que el pasado mes de junio iniciaron los rumores de una crisis matrimonial debido al distanciamiento de la pareja, pues se asegura que Kennet y Bárbara viven separados, debido a que el deportista juega en el equipo Los Sultanes del Monterrey y ella trabaja principalmente en la Ciudad de México.

Hasta el momento el beisbolista y la actriz no han hecho ninguna declaración al respecto, no obstante desde diciembre de 2016 no se les ve juntos, ni Bárbara ha compartido alguna fotografía junto a él.

En el aspecto profesional, Bárbara confirmó su negativa de volver a la televisión. “No me gustan los contenidos que hay actualmente en televisión, el sistema que manejan es muy diferente. Eso de estar 30 horas en un set donde no puedes estudiar tus escenas, en fin. Agradezco a la televisión porque aprendí, pero no es algo que me gustaría volver a hacer”, finalizó.