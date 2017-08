La perrita de Nina Dobrev le salvó la vida

Aunque su querida mascota llegó a su vida después de que la sacara de un refugio para animales, la actriz Nina Dobrev está convencida de que fue su perrita Maverick quien le salvó realmente la vida a ella, haciéndole recuperar la alegría tras la dolorosa pérdida de su querida gata, Lynx.

“Ella me rescató a mí tanto como yo a ella. Me sentía completamente perdida cuando murió Lynx, pero Maverick me trajo de nuevo a la vida. Yo siempre digo que es la perra más tranquila del mundo”, explica la intérprete acerca de su compañera canina, llamada así en honor al personaje de Tom Cruise en ‘Top Gun’, en una entrevista a Harper’s Bazaar’s.

La perrita llegó a la vida de la antigua protagonista de ‘Crónicas Vampíricas’ el pasado abril, cuando todavía era una simpática bola de pelo, y de momento las dos se encuentran aún inmersas en un proceso de adiestramiento mutuo.

“Desde que tengo a mi cachorro, las mañanas comienzan con lametazos en la cara y arañazos en el cuello. Tengo que salir corriendo fuera, sin cambiarme ni el pijama, para que no se haga pis dentro de la casa”.

Asegura divertida acerca del animal, que a pesar de su corta edad ya sabe lo que es viajar a bordo de un avión para acompañar a su famosa dueña en sus compromisos profesional, en vista de que a ella le entra ansiedad si la deja en casa.

A pesar de la alegría que le ha devuelto en su día a día Maverick, Nina sigue teniendo muy presente el recuerdo de su querida gata, de quien se tuvo que despedir tras 18 años juntas y un sinfín de mudanzas de Canadá a Estados Unidos para recalar finalmente en Los Ángeles.

“No pasa ni un solo día sin que no piense en ti, mi ángel dormilón. Especialmente en el Día Internacional del Gato. Descansa en paz mi niña preciosa. Echo muchísimo de menos tus besos con esa lengua de lija”, escribía hace unos días la guapa morena en su cuenta de Instagram junto a una fotografía suya acompañada de Lynx.