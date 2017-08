Arrestan a Meek Mill por conducción temeraria en Nueva York

El rapero de 30 años Meek Mill -nombre artístico de Robert Williams- sigue bajo custodia después de que la noche de este jueves fuera detenido en Nueva York acusado de conducción temeraria al haber recorrido el día anterior las calles de la ciudad en un quad ilegal y sin casco.

Según informa el portal TMZ, varios testigos presenciales alertaron a las autoridades neoyorquinas de que un grupo de motociclistas estaban haciendo equilibrios sobre la rueda posterior de sus vehículos y otras acrobacias, poniendo en peligro la seguridad de los viandantes. Al mismo tiempo, el artista cometió el error de publicar en su perfil de Instagram varias imágenes y vídeos que le identificaban sin margen de error como uno de esos irresponsable, algo que facilitó que la policía le identificara posteriormente.

Es más, varios seguidores del intérprete aseguran que el primer intercambio de palabras con la policía antes de su arresto fue retransmitido en directo a través de la misma red social. En el vídeo, que ya se ha vuelto viral, se puede escuchar cómo un agente le interroga para saber si es culpable del delito que se le atribuye y cómo, ante la negación de Meek, este revela que tienen pruebas gráficas en su contra que corroborarían la acusación.

El representante legal del exnovio de Nicky Minaj, Joseph Tacopina, ya se ha pronunciado para denunciar que el único motivo por el que su cliente ha sido detenido es porque se trata de una persona famosa. En este sentido, el abogado ha defendido su postura alegando que hay decenas de jóvenes que cometen esas mismas imprudencias al volante cada día y la policía no hace nada al respeto.

“Este nivel de investigación se suele reservar para crímenes atroces, no faltas insignificantes como hacer un caballito en la calle con el que solo pones en riesgo tu vida, no la de los demás. Todo esto huele a que le han señalado porque es una celebridad y quizás es alguien que no gusta a los cuerpos policiales, y así no es cómo debería funcionar el sistema”, ha asegurado.

El líder del grupo The Boodhoundz tiene un largo historial de problemas con la justicia y en los últimos 12 años ha sido condenado por posesión ilegal de armas de fuego, asalto a un policía, tráfico de droga, violación de su libertad condicional y, más recientemente, por una agresión a dos transeúntes en un aeropuerto de San Luis (Misuri).