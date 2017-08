Sebastián Rulli revela aspectos de vida familiar

Sebastián Rulli confesó que gracias a la educación y ejemplo que ha tenido de su madre, hoy en día valora mucho más el rol de una mujer en una familia, situación que puede reflejar en el amor que siente por la actriz Angelique Boyer.

“Yo vengo de una familia tradicional, papá, mamá, tengo dos hermanas, mi madre siempre ha estado en casa, como ama de casa, trabajando muchísimo, así que yo sé lo que es un trabajo de madre, estaba acompañándonos a los tres, todo el tiempo. Mi padre, como hombre de familia aportando económicamente y estando pero en las noches, nosotros como hijos esperándolo, así que bueno, una familia tradicional”, contó el actor en entrevista para “Javier Poza en Fórmula”.

“Y en este caso ya ha pasado el tiempo, mi madre está a la par con mi padre, trabajando de sol a noche y también dándome cuenta que ella no ha parado, mi padre tenía sus vacaciones, ella siempre como mujer ha estado al pie del cañón trabajando muchísimo, y qué te puedo decir, admirable, me siento muy orgulloso de esa madre que he tenido”, resaltó sobre la labor de

El argentino consideró que esos valores familiares son los que ahora se manifiestan en el amor y admiración que siente por su pareja, a quien hace unos días le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

Rulli ha iniciado las grabaciones de la telenovela “Papá a Toda Madre”, donde dará vida a un hombre con una personalidad totalmente ajena a él, en la que tendrá toques de comedia, aunque aclaró que no está haciendo algo chistoso, sino un melodrama con situaciones que pueden causar gracia.