Enrique Guzmán revela que cantó para un narco y aclara relación con Silvia Pinal

Tras los dimes y diretes luego que Enrique Guzmán estuviera en desacuerdo porque Silvia Pinal contara su vida en una serie, el cantante aclaró que por ahora no existe ningún distanciamiento con la madre de dos de sus hijos.

“No tengo problemas con la señora Pinal, los tuve pero ella es mucho más inteligente que yo y ella es la primera que se acercó a verme cuando estaba yo enfermo”, contó Don Enrique durante la conferencia de prensa de “La Caravana del Rock and Roll”.

Al ser cuestionado por los problemas que ahora enfrenta el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez, el intérprete sorprendió al revelar que sin saberlo, fue contratado para cantar en la fiesta de un mafioso.

“Un día me contrató una señora para ir a cantar al cumpleaños de su marido, en un salón que está ahí cerca del periférico, y entré y pasé por la mesa de regalos y había relojes de oro y cosas de coches. Salí al escenario y era la pista y alrededor había mucha gente y el señor de la fiesta se acercó a decirme: ‘ya sabe usted lo que necesite’.

“Entonces me di cuenta que estaba en manos de un mafioso, que si en ese momento llegan las autoridades e intervienen en la fiesta, me voy para adentro yo también, ¿quién me iba a decir que ese señor era ese señor?, pero me contrató una mujer”, narró.