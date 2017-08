“Es muy poca clase hablar de tus relaciones”: Issabela Camil

Issabela Camil respondió a los cuestionamientos sobre su negativa de participar como testimonio en la serie sobre la vida de Luis Miguel.

“No me interesa porque mi vida privada siempre será privada y porque creo que mi educación siempre me ha hecho una mujer respetuosa y no creo que sea un tema de nadie lo que yo viví, lo que pasé. Lo que sé no lo quiero compartir, es algo que paso y no me interesa, nunca me interesó ir como una figura pública, entonces hoy tampoco”, explicó Camil.

La actriz, quien forma parte de la bioserie de Lupita D’Alessio, confesó que contrario a lo que se piensa, no guarda ningún resentimiento contra el famoso cantante.

“Ninguno, pero no es mi estilo, si algún día, no sé, terminara con Sergio (Mayer), tampoco hablaría algo de Sergio, creo que es muy poca clase hablar de tus relaciones así”, afirmó.

Hace algunas semanas trascendió que Issabela se negó a hablar con los productores de la esperada serie sobre su romance con “El Sol”, a pesar de que su relación con el intérprete duró más de 5 años hace algunas décadas.