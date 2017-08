“Ella ha sido muy buena madre con mi hija”: Ari Telch en defensa de Ninel Conde

Ari Telch salió en defensa de Ninel Conde asegurando que es una excelente madre, pero explicando que debido a la lejanía con la madre de su primogénita no sabe del proceso que enfrenta la cantante contra su ex Giovanni Medina.

“Es en serio, yo no sé en los rollos que está metida, sé que se habla de su marido, créanme que no tengo idea de lo que está viviendo y créanme que a mí no me corresponde ya hablar es una relación yo tuve hace 20 años”, dijo el actor durante la presentación de la bioserie “Hoy voy a cambiar”.

Ante los cuestionamientos sobre que Ninel ha sido señalada como mala madre, Telch no dudó en alabar a Conde por esta labor. “Ella ha sido muy buena madre con mi hija, y es lo único que puedo decir”.

De la misma forma, el actor afirmó que a su hija no le interesan este tipo de escándalos.

“Mi hija no lo padece, mi hija tiene su vida y tiene entusiasmo por sus cosas, está completamente ajena”.

Para finalizar el tema, Ari expresó: “No es mi problema, ¿yo no estoy demandado verdad?, entonces no hay problema”.

En 1996 Ninel Conde y Ari Telch llegaron al altar para compartir su vida. Un año después la feliz pareja trajo al mundo a Sofía Telch Conde, y en 1999, a sólo 2 años del nacimiento de su hija, Ninel anunció su divorcio de Ari confesando que no era el hombre que esperaba para ella.