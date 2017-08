Michelle Renaud no abrirá cuentas de redes sociales a su hijo Mateo

Michelle Renaud confirmó que no le abrirá cuentas de redes sociales a su hijo Mateo, pues contrario a la opinión de otras famosas, ella prefiere resguardar el anonimato del menor.

“La verdad es que lo platiqué con mi esposo y no quisimos, también mi bebé tiene su propia vida y mañana mi bebé va a ir a la escuela y yo no sé qué clase de fotos pueda él no querer que estén en las redes”, explicó la actriz en entrevista para Hoy.

Renaud considera que debido a su carrera su hijo ya es un niño expuesto a los medios, por lo que abrirle una cuenta sería excesivo.

“Él también tiene su vida y también tiene que tener su intimidad y ya si el cuándo crezca quiere ser un niño de redes sociales pues bienvenido y sino también bienvenido, pero si se me hace que de por sí ya es un niño expuesto, como para sobre exponerlo”, agregó.

Michelle Renaud debutó como mamá el pasado 12 de marzo, pero decidió mostrar a su hijo por primera vez hasta el día 27 del mismo mes, esto tras ser criticada por no exhibir el rostro del bebé el día de su nacimiento.

Postura totalmente opuesta a la de la actriz Ariadne Díaz, quien desde el nacimiento de su hijo Diego no ha parado de compartir fotografías y videos del niño, e incluso se animó a crearle su propia cuenta en Instagram, y quien debido a su encanto ya rebasa los 200 mil seguidores en dicha red social.