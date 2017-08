Julián Gil ya puede ver a su hijo fuera del centro de convivencias

Julián Gil ha recibido excelentes noticias sobre el proceso legal que enfrenta contra Marjorie de Sousa en la Ciudad de México por la manutención de su hijo Matías Gregorio, afirmó el abogado Rodrigo Carmona.

“La Sala Familiar que conoció el recurso de apelación que interpuso Julián en contra del régimen de visitas, resolvió favorablemente el recurso de apelación y a efecto de que Julián ya no vea a su hijo en un centro de convivencias sino que la señora De Sousa tendrá que previamente informar al juzgado de la condición médica del niño y en base a ello ya que Julián pueda empezar a ver a su hijo pero ya no en un centro de convivencias”, explicó el abogado del actor en entrevista para el programa Hoy.

Para que esto se lleve a cabo, la actriz venezolana debe cumplir una serie de requisitos.

“La Sala ordenó que el pediatra que lo atiende debe cumplir un informe para que digan a qué horas se alimenta al menor, y si hay algún cuidado especial, y si es así para que esté informado de esos cuidados Julián, para cuando él ya lo visite, obviamente los cumpla”, detalló Carmona.

De la misma manera, el abogado del argentino afirmó que su cliente está cumpliendo con la pensión provisional que el juez determinó a favor del pequeño, y que los abogados de Marjorie podrían no haber realizado el cobro correspondiente.

“Se decretó una pensión alimenticia provisional, y obviamente ellos la tienen que ejecutar, el descuento lo tienen que materializar, no sé si ya lo hayan hecho, incluso no parece que ya lo hayan hecho, no lo sé”, finalizó.

Cabe destacar que desde que inició el proceso, Gil no podía ver al menor de sus hijos hasta no ser autorizado por un juez, y además, este encuentro debía realizarse por una hora a la semana y únicamente en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada de la Ciudad de México.