Mindy Kaling confirma su embarazo

Aunque el resto del mundo ya daba por confirmados los rumores de que Mindy Kaling estaba embarazada, después de que fuera fotografiada luciendo un abultado vientre y de que se mudara a una casa más grande y con jardín, la actriz ha creído necesario ahora anunciar de forma oficial que, efectivamente, está esperando su primer retoño.

“Es algo completamente desconocido para mí: poseo un montón de control sobre la mayoría de aspectos de mi vida, pero este no me queda más que aceptar que esto se me escapa de las manos. Y no deja de ser una sensación divertida”, confiesa la humorista en una entrevista al programa ‘Sunday TODAY with Willie Geist’ que se emitirá el próximo 10 de septiembre.

Por el momento la futura mamá no ha querido compartir públicamente la identidad del padre de su bebé, aunque ya ha adelantado que su gran ejemplo a la hora de afrontar esta nueva etapa de su vida será su propia madre.

“Ella era muy valiente, fuerte y vivía entregada en cuerpo y alma a querernos y a asegurarse de que fuéramos felices sin importar qué hiciéramos. La profesión a la que decidí dedicarme no era una con la que ella estuviera familiarizada y siempre me apoyó. Si yo fuera capaz de aportarle eso mismo a mi hijo, esa amplitud de miradas, me sentiría más que satisfecha”, añade.

En unos meses, la artista se adentrará en un terreno hasta ahora desconocido que le deparará tantas satisfacciones como momentos de puro caos, aunque lo que más ilusión le hace a Mindy -al margen de ver por fin la carita de su retoño, por supuesto- es la perspectiva de criticar a otros padres como ella sin que nadie pueda echarle en cara que lo hace sin conocimiento de causa.

“Resulta tan fácil criticar a los demás padres hasta que te conviertes en uno que una de las ventajas de ser madre va a ser que podré criticar abiertamente cómo educan los demás porque yo también tendré un hijo”, asegura con su habitual sentido del humor.