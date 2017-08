Halsey: “Parezco blanca, pero soy una mujer negra”

Cuando la cantante Halsey explica a alguien que es “medio negra” -su padre es afroamericano y su madre tiene ascendencia húngara e italiana-, la reacción inicial siempre es de sorpresa, como ella misma reconoce, debido a su piel clara y su corte de pelo pixie que ha llevado teñido de todos los colores posibles y, más recientemente, de rubio platino.

“Soy medio negra”, explica con paciencia la cantante para sacar a relucir los estereotipos que aún existen en la sociedad.

“Mi padre era el mánager en una tienda de coches, se ponía un traje para ir al trabajo todos los días, tenía un buen reloj, siempre iba perfectamente afeitado, era muy guapo y jugaba al golf todos los fines de semanas. Y cada vez que alguien se dirigía a él, lo hacía de una manera muy coloquial, diciéndole: ‘Oye, colega, qué pasa’. Y él siempre se quedaba descolocado”.

En su caso, Ashley -como se llama realmente la estrella de la música nacida en Nueva Jersey- tiene muy claro que se identifica como una mujer de raza negra sin importar qué opinen los demás.

“Yo puedo pasar por blanca, cierto. Es algo sobre mí que he aceptado, y nunca he tratado de controlar ningún aspecto de la cultura negra que no me corresponda. Me siento muy orgullosa de formar parte de una familia birracial, me siento orgullosa de quien soy y de mi pelo”, afirma la artista en una entrevista a la revista Playboy, cuya portada ocupa este mes, en la que narra con total franqueza las situaciones, a veces cómicas y a veces irrespetuosas, a las que se enfrentó en su infancia y adolescencia debido a que su aspecto físico no revela a primera vista sus raíces culturales.

“Una de las bromas que me gustaba contar hace tiempo es que, como parezco blanca, muchos de los chicos blancos que han formado parte de mi vida me han preguntado por qué tengo los pezones oscuros. De vez en cuando todavía experimento ese tipo de ‘malentendidos raciales’. Parezco una chica blanca, pero no me siento como tal. Soy una mujer negra. Es cierto que a veces me resulta raro tener que moverme entre dos culturas. Cuando era pequeña no sabía si tenía que gustarme más Britney Spears o TLC”, reconoce con sentido del humor.