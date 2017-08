Daniel Craig se traga sus palabras sobre James Bond

Tras meses y meses de rumores, Daniel Craig por fin ha confirmado que retomará el papel de James Bond en una quinta y última ocasión, a pesar de que hace una semana se especuló con la posibilidad de que los productores de las películas del agente 007 -Barbara Broccoli y Michael Wilson- hubieran logrado convencerle para rodar dos títulos más a cambio de un jugoso cheque de 150 millones de dólares.

“Sí, voy a volver, y no podría sentirme más feliz. He sido bastante cauteloso a la hora de hablar de este tema. He estado haciendo entrevistas al respecto todo el día y la gente no ha parado de preguntarme lo mismo todo el rato, y yo he jugado al despiste”.