Victoria Beckham, nerviosa por la marcha de su hijo a Nueva York

En breve, Brooklyn Beckham dejará el nido familiar para mudarse a Nueva York, donde cursará estudios de fotografía durante como mínimo cuatro años en el prestigioso centro privado Parsons School of Design.

El primogénito de David y Victoria Beckham vive esta nueva aventura con una mezcla de nerviosismo y excitación, pero quien parece no llevarlo tan bien es la diseñadora de moda, que todavía no se ha hecho a la idea de que a uno de sus cuatro retoños ya le haya llegado la hora de independizarse.

“Estoy nervioso, y mi madre está triste de que me vaya. Pero es muy emocionante. Yo prefiero vivir el momento”, revela el joven en una reciente entrevista concedida a la revista GQ.

Pese a ser hijo de uno de los matrimonios más famosos del planeta, Brooklyn no quiere que esa situación privilegiada afecte a su experiencia universitaria en ningún sentido.

Es más, el británico está decidido a hacerse un hueco en el mundo de la fotografía por sus propios méritos y sin recibir ningún tratamiento especial solo por formar parte del clan Beckham. Y por supuesto, como cualquier otro adolescente de su edad, también espera conocer gente y descubrir nuevas experiencias mientras busca su camino.

“No creo que la gente de Nueva York me vaya a suponer ninguna molestia, para nada. Tengo la sensación que cuando vaya allí, voy a hacer amigos para toda la vida y cosas así”, reconoce.

Es innegable, no obstante, que a sus 18 años ha disfrutado ya de ciertas experiencias profesionales con las que muchos de sus futuros compañeros de clase ni siquiera han soñado.

Aparte de haber realizado estancias de prácticas en los estudios del cineasta Guy Richie y el fotógrafo Nick Knight, ambos amigos de sus padres, el también modelo ha tenido la oportunidad de trabajar para la firma de moda de Victoria.

“Hago fotografías entre bambalinas en los desfiles de mi madre y, a ver, me encanta hacerlo, pero mi madre siempre me dice: ‘¡Ve a hacerles fotos a las modelos!”, y a mí me da un poco de vergüenza. Pero una vez que hago las dos primeras, le pillo el truco y ya me suelto más”, confiesa en la misma conversación.