Eva González, todo felicidad mientras aumentan los rumores de embarazo

La modelo no se pronuncia en sus redes sociales para confirmar o desmentir los rumores cada vez más fuertes de su supuesto embarazo, aunque en su última publicación de Instagram irradia felicidad

En las últimas semanas, los rumores de que la presentadora Eva González podía estar esperando su primer hijo junto al torero Cayetano Rivera no han hecho más que cobrar fuerza desde que la pareja fuera fotografiada durante unas vacaciones en la playa y muchos quisieran ver en dichas imágenes que la modelo lucía una barriguita más abultada de lo que es habitual en ella.

De momento, los implicados no han querido pronunciarse al respecto y en sus cuentas de Instagram continúa mostrando cómo están disfrutando del verano y de un más que merecido descanso. Pero en vista de las especulaciones acerca del embarazo de Eva, su última publicación en la red social no deja de llamar la atención por el optimismo que irradia. Acompañando a una imagen en la que aparece posando de noche en la playa, ataviada con un vestido holgado y de largo hasta los pies, la antigua Miss España ha escrito el mensaje: “Felicidad veraniega” que si bien no confirma ni desmiente nada, sí deja claro que está viviendo un momento inmejorable.

Por su parte, Cayetano no ha compartido ninguna publicación en las redes sociales que dé a entender que en breve podría repetir experiencia en la paternidad. El torero ya adoptó legalmente a la joven Lucía (18) cuando contrajo matrimonio con su primera esposa, Blanca Romero, y aunque padre e hija estuvieron distanciados durante algunos años, ahora vuelven a mantener un estrecho vínculo del que no dudan en presumir en la esfera virtual.

En el caso de Eva, de confirmarse que está embarazada, sería su primer bebé. Hasta ahora, la presentadora de ‘Masterchef’ siempre había jugado al despiste asegurando que los niños llegarían “cuando fuera el momento” y alegando que estaba demasiado ocupada con sus proyectos televisivos para plantearse en serio la posibilidad de formar una familia. El tiempo dirá si ha cambiado de opinión.