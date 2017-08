Ex de Aaron Carter niega que ruptura sea por bisexualidad del cantante

Poco después de revelar en un comunicado a través de la esfera virtual que era bisexual, el cantante Aaron Carter confirmaba además que la relación de un año que mantenía con su entonces chica, la fotógrafa Madison Parker, había llegado a su fin.

Según dio a entender el propio artista en varias declaraciones, la ruptura se había producido justo después de que le confesara su orientación sexual, algo que aparentemente ella no había sido aceptar.

Ahora la joven ha querido desmentir dolida que esa fuera la verdadera razón por la que su noviazgo llegó a su fin, para defenderse así de todos aquellos medios o admiradores del intérprete que le han colgado la etiqueta de homófoba.

“Mi ruptura con Aaron no tiene nada que ver con que sea bisexual. Que hayamos decidido seguir caminos separados no es una sorpresa, es algo que ya se veía venir desde hacía un tiempo y era lo mejor para ambos. Algunos de mis mejores amigos y de mis seres más queridos son parte de la comunidad LGBTQ, una gente que amo y apoyo con todo mi corazón, y que [el portal] Out.com o cualquier otro quiera tildarme de ‘homófoba’ es abominable, me duele y no podía ser menos cierto”, ha asegurado tajantemente al portal E! News.