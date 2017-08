Jennifer Aniston se mantiene al margen por salud mental

La actriz no comprende por qué el resto del mundo se somete voluntariamente a la tiranía de las redes sociales, dedicando su tiempo y esfuerzo a conseguir la aprobación de completos desconocidos

Por muy útiles que puedan resultar para promocionar los proyectos de las estrellas del cine y, en algunos casos, para impulsar directamente sus carreras, ni todo el oro del mundo podría convencer a Jennifer Aniston para que se uniera a Instagram o alguna otra red social.

“¡Lo hago para mantener la cordura! En serio, cada vez que miro a mi alrededor y veo a la gente constantemente pendiente de sus teléfonos móviles… siento que nos estamos perdiendo muchas cosas. Es algo que hemos creado nosotros mismos. Yo lo comparo con la industria tabaquera.

Ya es lo suficientemente difícil ser joven, crecer, descubrir quién eres y convertirte en la persona que quieres ser, pero ahora además están las redes sociales y la presión añadida de saber si a alguien le gusta o no le gusta lo que has hecho. Nosotros mismos estamos creando un montón de nuevos desafíos y resultan una carga muy pesada”, alega la actriz en una entrevista a Vogue.

Teniendo en cuenta su propia experiencia soportando un escrutinio constante de su imagen, no deja de resultar comprensible que Jennifer no quiera ni oír hablar de la esfera virtual, el terreno de juego preferido de aquellos que disfrutan criticando desde el anonimato.

El año pasado, la antigua protagonista de ‘Friends’ ya escribió un ensayo para el Huffington Post en el que denunciaba la “deshumanización” de las mujeres a través de la obsesión con su aspecto físico, una situación que tristemente no cree que haya cambiado por mucho que ahora se esté hablando del tema.

“No creo que haya mejorado demasiado. El problema es que los tabloides y las columnas de cotilleo clasifican el cuerpo humano por categorías. O bien te ridiculizan por gorda o por cualquier aspecto de tu figura, o por no tener hijos”.

Es una obsesión muy rara y no entiendo por qué tienen que destrozar y hacer bullying a los personajes públicos para entretener al resto. ¿Eso es lo que queremos enseñar a las mujeres jóvenes? Me parece muy dañino, y en mi caso simplemente llegó un momento en que me dije: ‘Esto tiene que acabarse'”, explica.

En su caso, Jennifer ha aprendido a hacer oídos sordos a los rumores constantes sobre las supuestas crisis de su matrimonio con Justin Theroux o sobre si ‘finalmente’ se animará a formar una familia con él.

“No soportaba volver a escuchar la misma historia sobre si estaba o no embarazada, nadie sabe qué sucede realmente en mi vida y por qué, o cómo nos sentimos… Mi mentalidad ha cambiado, ahora pienso que a quién le importa realmente una mi**da todo eso”, apunta con resignación.