Khloé Kardashian no descarta volver a casarse

Aunque su primer paso por el altar con el entonces jugador de la NBA Lamar Odom acabó derivando en uno de los mayores quebraderos de cabeza de su vida, debido a la negativa inicial de su exmarido a concederle el divorcio y a la sobredosis que casi le cuesta la vida a él en el proceso, Khloé Kardashian no ha perdido la fe en el matrimonio y está dispuesta a darle una nueva oportunidad junto a su actual pareja, el canadiense y miembro de los Cleveland Cavaliers Tristan Thompson.

“Ahora mismo estoy disfrutando de la mejor relación que he mantenido nunca, y no me hace falta un anillo para sentir que es oficial. Creo en el matrimonio, y quiero volver a casarme algún día, pero no tengo ninguna fecha en mente. ¿Por qué la gente cree que es la clave para ser feliz? Hay mucha gente atrapada en uniones muy infelices”, afirma la estrella televisiva desde la experiencia en una entrevista a la revista You.

“La intención de la celebridad es, por tanto, tomarse las cosas con más calma en esta ocasión, después de dar el ‘sí quiero’ a su ex al mes exacto de conocerle”.

Esta filosofía también se aplica a la posibilidad de debutar en la maternidad junto a Tristan en un futuro. Pese a que está convencida de que su chico sería un padre increíble tras ver cómo se desenvuelve con su hijo de ocho meses Prince, fruto de una relación anterior, de momento no tiene ninguna prisa por dar ese paso.

“Claro que quiero formar una familia algún día, pero no siento ningún tipo de presión. Tristan es un padre maravilloso, y quiere más niños, pero los dos creemos que sucederá cuando sea el momento adecuado. Aún estamos empezando y me encanta que tengamos tiempo para nosotros. Cuando tienes un bebé, ya no hay marcha atrás. Mis hermanas y yo seguimos molestando un montón a mi madre, así que sé muy bien que no se acaba todo una vez que los críos cumplen los 18”, apunta.