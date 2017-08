Blanca Suárez concluye su ‘fotogénico’ viaje a China

Este verano Blanca Suárez está que no para. Tras disfrutar de unas vacaciones en Tailandia, la actriz puso rumbo hace más de una semana a China como parte de un proyecto ‘secreto’ del que aún no ha dado más detalles.

Al igual que ya hizo en su anterior escapada, la protagonista de ‘Velvet’ ha aprovechado los impresionantes escenarios que ha visitado para sacarse fotografías dignas de un editorial de moda con las que dar envidia a sus seguidores de la esfera virtual.

Pero como todo lo bueno llega a su fin, este lunes ya ha vuelto a subirse a un avión para regresar a casa, pero no sin antes compartir una última imagen -en la que aparece tan guapa y estupenda como en todas las anteriores- para dar por concluido su periplo por tierras chinas.

“China y un souvenir típico maravilloso. Hice la gracia, me puse las orejas y las fotos pertinentes con ellas y con mi prodigiosa memoria se me olvidó quitármelas en todo el día. Con avión incluido…”, explicaba junto a un selfie en el que aparecía luciendo las mencionadas orejas y que acompañó del hashtag: #En El Fondo Me Gusto.