Louis Tomlinson no prohibirá a su hijo a seguir sus pasos

El mundo del entretenimiento está repleto de padres famosos que se resisten a que sus retoños sigan sus pasos en la misma industria.

En ese sentido, no resultaría extraño que en unos años Louis Tomlinson comenzara a temer que su primogénito, el pequeño Freddie Reign (1), decidiera probar suerte como estrella juvenil en la escena musical, por eso de que las comparaciones siempre son odiosas.

Sin embargo, el integrante de One Direction no tiene pensado ni animarle ni disuadirle, ya que considera que debe de ser él quien decida en un futuro qué hacer con su vida profesional.

“Este tipo de decisiones las tiene que tomar él cuando sea suficientemente mayor. Puede hacer lo que quiera”, ha confesado en una entrevista a la revista People el artista de 25 años, quien desde que naciera su hijo se ha esforzado por proteger su intimidad y han sido muy pocas las ocasiones en que ha compartido alguna imagen de él en sus redes sociales.

Otro de los motivos por los que el intérprete podría no hacerle mucha gracia que su retoño se convirtiera en una estrella de la música es el hecho de que, junto a sus antiguos compañeros Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Zayn Malik, él ha experimentado en primera persona y desde muy joven los pros y los contras de vivir de cara al público, lo que le ha llevado en más de una ocasión a ver aspectos de su vida más privada expuestos en los medios.

Eso no quita, sin embargo, que el intérprete haya conseguido mantener en secreto una pequeña parcela de su vida y personalidad, que sus seguidores podrán finalmente conocer gracias a las letras de las canciones de su próximo disco, aún sin fecha de estreno.

Desde que la ‘boy band’ que le dio la fama se tomara un descanso en 2016, Louis ha lanzado al mercado dos colaboraciones musicales -con Steve Aoki y Bebe Rexha-, pero ahora está a punto de estrenar otro sencillo que, como ha avanzado él mismo, será su tema más personal hasta la fecha.

“Seguramente voy a lanzar uno o dos sencillos más y después ya el álbum. En general, el álbum es muy honesto. Desde el principio, me di cuenta de que a muchos compositores les encanta escribir sobre cuentos de hadas y situaciones que no se corresponden con las situaciones con las que yo me crié. Los míos, en cambio, hablan de forma muy directa y sincera, y para mí eso es algo interesante.

Aunque los fans saben mucho de mí, creo que van a aprender algo más después de escuchar el álbum”, ha explicado en otra entrevista para Billboard.