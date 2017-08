Geri Halliwell ya está pensando en ser madre por tercera vez

Puede que su hijo Montague George tenga solo 7 meses, pero la cantante y su marido Christian Horner se están planteando ya darle un hermanito en un futuro no muy lejano

Hace solo unos meses la cantante Geri Halliwell atribuía a Dios el “milagro” de que se hubiera quedado embarazada del pequeño Montague George a la edad de 44 años, ya que según ella la única que aún conservaba la esperanza de que sucediera era su hija mayor, quien no dejó de rezar en ningún momento. Siete meses después del nacimiento de su retoño, la intérprete y su marido, el expiloto Christian Horner, no descartan aumentar la familia en breve, aunque ella no ha especificado si en esta ocasión apostarían de nuevo por la fe u optarían por recurrir a alguna técnica de reproducción asistida.

“Hay sitio para uno más, desde luego, y si así fuera sería algo maravilloso. Pero si no es así, también está bien. Estamos muy ocupados pero muy agradecidos por lo que tenemos”

Ha revelado la orgullosa mamá en una entrevista para la revista HELLO! sobre sus intenciones de darle un hermanito o una hermanita a su benjamín y a su primogénita Bluebelle Madonna (11), fruto de su antigua relación con el escritor Sacha Gervasi, así como a Olivia, la hija que Christian tiene de una pareja anterior.

Para Geri, esta nueva experiencia en la maternidad ha puesto la guinda en el pastel que es su idílico matrimonio.

“Es tan bonito tener a una personita que es la mitad de cada uno. Por lo general, es un bebé muy tranquilo, algo que ha sacado más bien de Christian, pero a veces saca un poco el genio y pienso: ‘Ah, ¡eso es Halliwell!'”, ha afirmado en la misma conversación, en la que describe a Monty como un “regalo del cielo”: “De verdad que es el bebé más tierno y cariñoso, le encanta dar abrazos. Ahora entiendo el instinto de protección que tienen las madres hacia los niños, ese profundo sentimiento de decir: ‘Ese es mi chico'”.

Son esos instantes de felicidad los que permiten a la ex Spice Girl contemplar su situación actual y afirmar sin miedo a equivocarse que se encuentra en su mejor momento, sobre todo si lo compara con los años antes de pasar por el altar para casarse con el hombre de su vida en mayo de 2015.

“Supongo que la palabra que utilizaría para describir el momento vital en el que me encuentro ahora es ‘satisfacción’. Durante mucho tiempo estuvimos Bluebell y yo solas, pero ahora hemos conseguido formar familia, tan mezclada y moderna”, ha concluido.