Tom Daley recuerda su primer encuentro con Dustin Lance Black

Aunque fueron sus triunfos como saltador los que le dieron la fama en un primer momento, sin duda la clave para que Tom Daley se haya convertido en una estrella global ha sido su inteligente uso de las redes sociales y de YouTube. En esas plataformas, muestra gran parte de su día a día, además de ofrecer consejos de nutrición o sobre entrenamientos para conseguir unos abdominales como los suyos y documentar sus viajes por el mundo. Como no podía ser de otra manera, ahora también ha querido compartir con todos sus seguidores el día más importante de su vida: su boda el pasado mayo con Dustin Lance Black.

En el vídeo del enlace que ha publicado en su cuenta de YouTube, el deportista y el oscarizado guionista recuerdan el momento en que se conocieron y supieron, casi al instante, que sus vidas ya nunca serían las mismas.

“En los primeros minutos de conversación, todo cambió radicalmente para mí. Me enamoré, con cada fibra de mi ser. La forma en la que piensa, la manera en que actúa y todo lo que hace consigue que me enamore más y más de él cada día”, asegura el medallista olímpico en la emotiva grabación.

“Cuando Tom y yo nos conocimos hace cuatro años, supe al momento que estaba en un lío. Supe que había encontrado a la persona adecuada para mí, alguien que podía inspirarme, a quien podía admirar, y que al mismo tiempo también fuera mi mejor amigo. Tampoco estuvo de más el hecho de que fuera guapísimo y carismático, y que no me dejara salirme siempre con la mía. Tengo la impresión de que los dos hemos sido capaces de superar cada obstáculo, y que la distancia y el pasar tiempo separados solo ha conseguido unirnos más y más”, apunta por su parte Dustin.

La decisión de los recién casados de hacer pública la grabación de un momento tan privado responde a una buena causa, ya que destinarán todos los beneficios que genere a distintas asociaciones que ofrecen ayuda a jóvenes del colectivo LGBTQ.

“Nuestra luna de miel nos parece el momento perfecto para compartir con vosotros nuestro mágico gran día. Sabemos que nuestra boda fue posible gracias al valiente trabajo que realizaron un sinfín de personas de generaciones anteriores. Siguiendo esa tradición, donaremos todos los beneficios que genere este vídeo a LGBT+ Switchboard y a It Gets Better con la esperanza de ayudar a que las cosas mejoren aún más para las generaciones futuras”, ha anunciado la feliz pareja.