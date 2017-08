Antonio Banderas aclara que no necesita volver a pasar por quirófano

La salud del querido actor Antonio Banderas ha dado mucho que hablar desde que a principios de este año sufriera un infarto mientras se encontraba en su residencia de Inglaterra.

Aunque el intérprete ha asegurado en todo momento que se encuentra perfectamente y con más ganas de trabajar que nunca, algo que ha demostrado además siguiendo adelante con su intensa agenda profesional, las declaraciones hace unos días de su hermano Javier revelando que en breve debería pasar de nuevo por quirófano, para una intervención rutinaria, eso sí, volvieron a generar cierta preocupación.

Sin embargo, Antonio ha aprovechado ahora su regreso a su Málaga natal con el objetivo de ejercer de anfitrión en la velada benéfica Starlite Gala para aclarar que todo se trató de una confusión y que no es cierto que necesite someterse a una operación.

“A mi hermano, al pobre, le cogieron en mitad de una regata y dijo que me iban a operar, pero en realidad no es así. Lo que sí es cierto es lo de la ablación cardíaca [a la que me sometí], que es un procedimiento que se hace con catéter. Lo que me ha pasado, en un momento determinado, requiere de una operación o incluso de dos y a veces de tres.

Pero en mi caso particular me encuentro estupendamente, siento que la primera vez ha ido muy bien, y tanto los médicos como yo no creemos que haga falta una segunda intervención. Pero lo veremos con el tiempo, si vuelvo a tener periodos de arritmia. Los que ahora tengo son muy endebles y la frecuencia se ha espaciado muchísimo”, ha explicado pacientemente, y con su amabilidad habitual, el famoso intérprete en una entrevista al periódico El Mundo.

El bache de salud que ha atravesado Banderas le ha servido para abrazar un estilo de vida más saludable -dejando, por ejemplo, de fumar por completo- y para insuflarse de si cabe aún más ganas de seguir persiguiendo todos aquellos sueños que le quedan por cumplir, como su nueva aventura como diseñador en el sector de la moda.

“Cuando te pasa algo así, te das más cuenta de tu vulnerabilidad y quieres exprimir cada segundo del día, estar al lado de la gente que te quiere y de los que quieres. Eso es lo realmente importante. Y detrás de todo eso, esa sonrisa un poco irónica con eso que se llama vida”, ha reconocido.