Gina Rodriguez define a su novio como el ‘hombre más sexy del mundo’

Este verano Gina Rodriguez ha abrazado un perfil público más discreto tras concluir la emisión de la última temporada de ‘Jane the virgin’ y los compromisos promocionales derivados de la misma, para concentrarse en descansar y en algún que otro nuevo proyecto profesional, lo que a la vez se ha traducido en una reducción de su actividad en las redes sociales.

Sin embargo, la actriz ha seguido echando mano de su perfil de Instagram en ocasiones puntuales para compartir, por ejemplo, sus habituales publicaciones de cada lunes promocionando el trabajo de diversos compañeros de profesión pertenecientes a minorías y, este jueves, para enviar una felicitación a alguien muy especial: su chico Joe LoCicero.

“A mi rey. Te quiero. Feliz cumpleaños. #El hombre más sexy del mundo”, reza el escueto mensaje que escribió la intérprete junto a una bonita fotografía de ambos en la que aparecen abrazados.

La imagen en cuestión que Gina ha rescatado para proclamar su amor a los cuatro vientos fue tomada durante las recientes vacaciones en México de las que disfrutó la pareja, que irradió felicidad y complicidad en las instantáneas de su escapada que ella quiso compartir con todos sus seguidores.

Más de medio año después de confirmar su romance, salta a la vista que los dos intérpretes disfrutan de un momento inmejorable. Su relación con Joe es una más de las muchas alegrías que ‘Jane the virgin’ le ha valido a su protagonista.

Además de hacerle ganar un Globo de Oro a Mejor Actriz Televisiva de Comedia o Musical en 2015, la serie también fue el escenario en que conoció a su ahora novio, quien ha tenido un pequeño papel como stripper en dos de sus episodios. Pese a que la química entre ambos fue instantánea, tardaron más de seis meses en atreverse a dar el paso por una serie de desdichados malentendidos.

“Nos llevamos muy bien en el set de rodaje, pero él pensó que solo estaba siendo amable con él porque era la protagonista y porque trato de serlo con todo el mundo, lo cual es cierto. Y yo también pensé lo mismo, que estaba siendo simpático porque yo era la protagonista. Seis meses más tarde coincidimos en el gimnasio, en el salón de boxeo, y cuando le vi entrar por la puerta le pregunté a mi entrenador quién era es chico, y él me dijo que había salido en ‘Jane the Virgin’, ¡y entonces le reconocí!”, explicaba la propia Gina sobre los inicios de su relación a su paso por el programa de ‘The Late Show with Stephen Colbert’.